Приколы Николая Фоменко (879)

2. Может тебе и ключ от квартиры, где девки лежат.
3. Куда артиста не целуй - всюду жопа.
4. "Красная шапочка, я тебя съем", - сказал пионер и сожрал свою пилотку.
5. Цените книги - источник фиги.
6. Вы хотите сходить налево, тогда вам прямо и направо.
7. Экзаменов не будет - все билеты проданы.
8. Отечественные поезда - самые поездатые поезда в мире.
9. Не стой, где попало, а то опять попадёт.
10. А между первой и второй наливай ещё одну.
11. Бабье лето - какие бабы такое и лето.
12. Как встретишь третье тысячелетие, так его и проживёшь.
13. Улыбка - понятие растяжимое.
14. Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать.
15. Скажите, вы в мультфильмах не снимались?
16. Русские после первой не женятся.
17. Ребята, с Моникой Левински надо кончать!
18. Эх, вот раньше рыба была - в воду без трусов не зайдёшь.
19. Я пил всего две рюмки: одну первую и несколько вторых.
20. С кем поведёшься, с тем и наберёшься.
21. Рабочий день сокращает жизнь на восемь часов.
22. Имел такой склад ума, что хоть сторожа нанимай.
23. В сутках - 24 часа, в ящике - 24 бутылки водки, совпадение.
24. Выбранный президент - обмену и возврату не подлежит.
25. Только на телеканале www.armnet.ru полуфиналы: Пушкин - Дантес; Лермонтов - Мартынов.
26. Соберите четыре крышки от унитаза и получите в подарок рулон туалетной бумаги.
27. Чаще всего в милицию попадают милиционеры.
28. Китайцев больше всего на планете, потому что они пользуются китайскими презервативами.
29. Главное чтобы киндер не стал сюрпризом.
30. Шутка, повторенная дважды, становится понятней.
31. Видеть вас одно удовольствие, а не видеть - другое.
32. Ветер в голове попутным не бывает.
33. Деньги, то начинают кончаться, то кончают начинаться.
34. Друзей не надо иметь, с ними надо дружить.
35. Не могу стоять, когда другие работают, пойду полежу.
36. Любовь - зла, а козлы этим пользуются.
37. Если памперс жмёт спереди, значит детство кончилось.
38. Пойди туда, сам знаешь куда.
39. Прогуляю вашу собаку, машину, дом, дачу.
40. В районе Казанского вокзала зарегистрирован подземный толчок, вход платный.
41. Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе.
42. У гориллы большие ноздри, потому что у неё толстые пальцы.
43. Все новые - это хорошо одетые старые.
44. Мы матом не ругаемся, мы на нём разговариваем.
45. Русская речь без мата превращается в доклад.
46. Женщины, не выходите замуж за иностранцев, поддержите отечественного производителя.
47. Если в слове "хлеб" допустить четыре ошибки, то получится слово "пиво".
48. Ласточка моя, убери свои ласты.
49. Пропала собака на трёх лапах, особые приметы: когда писает - падает.
50. Продаю дамские часики, цена одного часика - 50$.
51. У меня один недостаток - недостаток денег.
52. В нашем борделе для абонентов GSM первые 10 секунд бесплатно.
53. Три дня и три ночи скакал Иван-Царевич, пока скакалку не отобрали.
54. Догнал Иван-Царевич Василису прекрасную, и давай на ней жениться.
55. Вы меня за голубого держите? Так держите правильно.
56. Мне б лучше у Петрова на Майорке, чем у майора на Петровке.
57. Если с первого раза не получилось - парашютный спорт не для вас.
58. Глобус - это чучело Земли.
59. Вот пошлёшь дурака за бутылкой, так он дурак одну и принесёт.
60. Чай, кофе - потанцуем, пиво, водка - полежим.
61. Поймал мыша - ешь не спеша.
62. Говорит Москва, все остальные работают.
63. Не ту страну назвали Гондурасом.
64. Полюбишь козла, а потом сама растишь семерых козлят.
65. Не рой другому яму, пускай сам себе роет.
66. Виагра + димидрол - любовь похожая на сон.
67. Как объяснить иностранцу, что для русского одна бутылка водки - нормально, две - много, а три - мало?
68. Меня выгнали из дома за не посещаемость.
69. Девушкам надо обещать весь мир и покупать мороженое.
70. Да у меня чёрный пояс по кулинарии, могу убить одной котлетой.
71. Аппетит приходит вовремя, а еду опять задержуют.
72. Съел бобра - спас дерево.
73. Для того чтобы избавиться от любовницы, надо на ней жениться.
74. Надоело заниматься любовью, секса хочется.
75. Снегири не гири, барсуки не суки.
76. Короче, уходя, гасите всех.
77. Счастье есть, оно не может не есть.
78. Мне чужого не надо, поэтому и продаю.
79. Бороться и искать. Найти и перепрятать.
80. Я верность собственной невесте, храню в сухом, прохладном месте.
81. Не всё то золото, что плохо лежит.
82. Я милого узнаю по колготкам.
83. Пацаны! Берегите перец смолоду.
84. Бабу с возу - потехе час.
85. Ничто не даётся нам так дёшево как хочется.
86. Я мою руки перед… и зад.
87. Днём с огнём, ночью разогнём.
88. Яйца от курицы не далеко падают.
89. Главное ребята, перцам не стареть.
90. Кто раньше встал, того и тапки.
91. Лучше журавель в небе, чем утка под кроватью.
92. Под лежачий камень мы всегда успеем.
93. Не всё то солнышко, что встаёт.
94. Лучше колымить на Гондурасе, чем гондурасить на Колыме.
95. Не так страшен чёрт, как его малютка.
96. Чем дальше в лес, тем ближе вылез.
97. Я не сплю сутками и с курами тоже не сплю.
98. Пришёл, увидел, побелил.
99. Конец - телу венец.
100. Пользуясь случаем - хочу.
101. Нырнул с аквалангом - не прикидывайся шлангом.
102. Даром - за амбаром. Понял?
103. Маленькая рыбка лучше большого таракана.
104. Без пруда не вытащишь и рыбку из него.
105. Лучше гор могут быть только горцы.
106. Семь раз отпей, один раз отъешь.
107. Не отвлекаются любя.
108. С мылом рай и в шалаше.
109. Плох тот солдат, который не мечтает спать с генералом.
110. Всё гениальное - простынь.
111. Не умеешь петь, не пей.
112. Оставь одежду всяк сюда входящий.
113. С наступающим вас опьянением.
114. Если голова болит, значит, она есть.
115. Рыбак рыбака ненавидит наверняка.
116. Плати, не ломайся, потом наслаждайся.
117. Счастливые трусов не надевают.
118. Желаю вам счастья, здоровья и творческих узбеков.
119. Кто поспел - того и съели.
120. Секс без дивчины - признак дурачины.
121. Крепче за шофёрку держись, баран.
122. Я на тебе никогда.
123. Клизма, знай своё место.
124. Ах, хорошо быть под полковником и под лейтенантом тоже.
125. Мечтаешь попасть в Америку, поступай в ракетные войска.
126. Есть ещё порох в пороховницах и ягоды в ягодицах.
127. Почём вы девочки красивых любите?
128. Тому стыдно, у кого видно.
129. Экипаж прощается с вами. Приятного полёта.
130. Мой дядя самых честных грабил.
131. Домашнее хозяйство вести - не флагом трясти.
132. Скажи-ка, тётя, ты не даром?
133. Пиво с утра не только вредно, но и полезно.
134. С кем поведёшься, так тебе и надо.
135. Вот тебе пол царства и пол коня.
136. О чём у нас ягодиц… говорится всё в дело годится.
137. Улыбайтесь. Шеф любит идиотов.
138. Глупый пингвин робко прячет, умный - смело достаёт.
139. Любо-дорого… слишком дорого.
140. Обиваем двери кожей заказчика.
141. Лучше переспать, чем недоесть.
142. Взялся за гуж - не забудь сходить в душ.
143. Я вас любил, деревья гнулись.
144. Обналичим Нобелевскую премию.
145. Будешь тише - дольше будешь.
146. Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать.
147. Супружеский долг. Исполняется впервые.
148. Юноши и девушки! Овладейте друг другом.
149. Водка "Буратино". Почувствуйте себя дровами.
150. Утро добрым не бывает.
151. Местами стать бы Гулливером.
152. Жизнь она такова, какова есть и больше никакова.
153. 20 секунд. Помёт нормальный.
154. Старый друг лучше двух подруг.
155. Не стой под струёй.
156. Однажды в студёную зимнюю пору гляжу - поднимается медленно.
157. Каждая пипетка мечтает стать клизмой.
158. Каждый мужчина имеет право налево.
159. Ах! Счастье было так возможно и вот так возможно... Эх!
160. Кузькина мать зовёт.
161. Не свисти - девок не будет.
162. Лежит "боец" - не справился с атакой.
163. Чем меньше девушек мы любим, тем больше времени на сон.
164. Тёти до 16-ти лет не допускаются.
165. Сделал дело, вымой тело.
166. Маникюр для медиков, педикюр для педиков.
167. Я своей смешной рожей сам себя и веселю.
168. Сколько водки не бери всё равно 2 раза бегать.
169. Видно птицу по помёту.
170. Ложись девка и большая и малая.
171. Любишь кататься - люби и катайся.
172. Что естественно то без оргазма.
173. Лучше сто раз ни разу, чем за раз сто раз.
174. Мыли, мыли трубочиста чисто, чисто, конкретно, конкретно.
175. Семь раз об дверь, один раз об рельс.
176. Советские курицы - самые стройные курицы.
177. Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
178. Обещанного три гада ждут.
179. Сколько волка не корми, а у медведя всё равно больше.
180. Не плюй в колодец, вылетит - не поймаешь.
181. По средствам маразма дойдём до оргазма.
182. Большому кораблю - большая торпеда.
183. Кончил дело - слезай с тела.
184. А вы и ухом не моргнули.
185. Иных уж нет, других - долечим.
186. Тому виднее, у кого нос длиннее.
187. С каким ты был, с таким ты и остался.
188. В женский монастырь со своим уставшим не ходят.
189. Тише всунешь - глубже будешь.
190. Любовь нечаянно нагрянет, когда жену совсем не ждёшь.
191. Гениталии всех стран, совокупляйтесь.
192. Чем больше женщинам мы меньше, тем больше меньше они нам.
193. Чем дитя ни тешилось, лишь бы не руками.
194. Мужчины, женитесь, женщины, мужайтесь.
195. Базар копейку любит.
196. Толстячок, а приятно.
197. Место клизмы изменить нельзя.
198. Склероз вылечить нельзя, о нём можно забыть.
199. Если вы проснулись на улице, значит, вы там уснули.
200. Нам химия блондинок подарила.
201. Я люблю тебя, жизнь, ну а ты меня снова и снова.
202. Чем толще наши морды, тем теснее наши ряды.
203. Что в имени тебе моём? Ты оцени груди объём.
204. Книги наши друзья - наркотики наши враги.
205. Я вас любил… ещё!.. быть может?
206. Барыш без накладу не живёт.
207. Законною деньгою будь доволен и одною.
208. А лес такой загадочный, а слез такой задумчивый.
209. Не порно, да задорно.
210. Из спасибо шапки не сошьёшь.
211. Лети с приветом, вернись умным.
212. Друзья познаются в еде.
213. Пил - пей.
214. Постоять за себя, полежать за других.
215. Вера может двигать горами. Вера - классная баба.
216. Одна голова хорошо, а всё тело лучше.
217. Не болтайте ерундой.
218. В тихом омуте черви водятся.
219. Ведь вы так - сначала водку пьянствуете, потом ходите красные, как огурцы.
220. Женщина хочет много, но от одного мужчины, мужчина хочет одного, но от многих женщин.
221. Любви все плоскости покорны.
222. Массажист - это тот, кто получает деньги от женщин за то, за что другие получают по морде.
223. На позицию девушка, а с позиции - мать.
224. Свежо питание, но серется с трудом.
225. У козы глаза грустные - муж у неё козёл.
226. Чтобы женщине одеваться на одну зарплату, нужно раздеваться на две.
227. Пессимист изучает китайский язык, оптимист - английский, а реалист - автомат Калашникова.
228. Язык до киллера доведёт.
229. Не яйца красят человека, а человек яйца.
230. Рождённый ползать, упасть не может.
231. Кого хочу - не знаю, кого знаю - не хочу.
232. Любовь зла. Уснул и уползла.
233. Новая модель Москвича - "Василий Блаженный".
234. Чувствую себя как верблюд. Месяц не пью!
235. Ужин при свечах - романтическое лечение гимороя.
236. Я в зоопарке работаю - антилопу гну.
237. Водку мы пьём для запаха, дури и своей хватает.
238. Сытый конному не пеший.
239. Мы так одеты, потому что мы пьём.
240. Велика Россия, а переспать не с кем.
241. Я познал радости секса в 12 лет, жаль, что тогда я был один.
242. После безалкогольного пива - чувствую себя обманутым.
243. Нету денег - привяжите сзади веник, берите и метите, наметёте - приносите.
244. Внимание, диктую большими буквами.
245. Береги челюсть смолоду.
246. Когда женщина молчит, лучше её не перебивать
247. Казанова - это перевёрнутый Буратино.
248. Дым копчёностей нам сладок и приятен.
249. Готов постоять за других? Езди в автобусе.
250. Сделать женщину счастливой очень легко, только очень дорого.
251. Анна Каренина тоже глотнула фанты, но поезд так и не остановился.
252. А и Б сидели на трубе, теперь сидят на алюминии.
253. Если есть секс-бомбы, то должны быть и секс-убежища.
254. Матушка лень зовёт.
255. Мальчик объяснил жестами, что его зовут Хуан.
256. Что посмеешь, то и пожмёшь.
257. Если в кране нет воды, значит, жива ещё российская интеллигенция.
258. Вышла Василиса Прекрасная замуж за Ивана Дурака, и стала Василиса Дурак www.armnet.ru.
259. Как упоительна в России ветчина.
260. Продаётся мальчик на побегушках, пробег 300 вёрст.
261. Молоко вдвойне смешней, если после огурцов.
262. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
263. На вкус и цвет просто денег нет.
264. Финская водка в тёплой компании, лучше, чем тёплая водка в финской компании.
265. 98% солдат мечтают попасть на гражданку, а 2% - на гражданина.
266. Эх, хорошо, когда хорошо кончается.
267. "Лёд тронулся, господа крестоносцы", - сказал Александр Невский.
268. Индюк хорошо подумал, и в суп попал петух.
269. Любовь, это вам не просто так, ею надо заниматься.
270. Если заканчивается водка, закуска становится просто едой.
271. Лежишь на диване без гроша в кармане, встань, поработай - поговори с нами.
272. Бабочка гибнет, когда движется на белый свет, а бабушка - на красный.
273. Как хочется любви, а ты опять с бутылкой.
274. В рогах правды нет.
275. Что, извините, удобряли, то и выросло.
276. Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель.
277. У меня на тебя не везёт.
278. Считать деньги в чужом кармане не хорошо, но интересно.
279. Эх, поработать хочется, пойду полежу, может пройдёт.
280. Ну как мне убедить свой желудок, что моя жена хорошо готовит.
281. Я не тормоз. Я медленный газ.
282. Стильная одежда, модная обувь, красивая причёска и всё это даром, обращаться в Горвоенкомат.
283. Какой я человек: зла не помню, приходится записывать.
284. Капля никотина убивает лошадь, а хомяка разрывает на куски.
285. Гашников особенно интересуют права человека.
286. Всё идёт хорошо, только мимо.
287. Курица - не птица, курица - это еда такая.
288. Мальчики по вызову, тел. 02. Круглосуточно.
289. Я достаю из широких штанин… и все возмущённо кричат: "Гражданин".
290. По просьбам читателей, наша газета будет выходить в рулонах и без текста.
291. Третий - не лишний, третий - запасной.
292. О конце света знает только Чубайс.
293. Полные женщины хороши: зимой - для тепла, а летом для тени.
294. Хочешь выглядеть молодой и стройной - держись поближе к старым и толстым.
295. Я так много читал о вреде алкоголя, что с нового года решил бросить читать.
296. Или я хороший человек, или оно всё таки тонет.
297. Я избавился от 80 килограмм лишнего веса, я наконец-то развёлся.
298. Театр одного актёра, весь билет продан.
299. Я знаю чем кормить народ, но он не будет же это есть.
300. Я столько знаю о прокладках, что сам бы смог их носить.
301. Заплатил налоги и сплю спокойно на лавочках, в подвалах, на вокзале.
302. Бешеному дитяти ножа не давать.
303. Не так страшно стать дедушкой, как спать с бабушкой.
304. Нашему народу уже столько обещают, а ему всё мало.
305. Естественный аборт денег.
306. Ну-ка харя громче тресни.
307. Хорошо быть линкором: башню снесло - четыре осталось.
308. Наша страна богатая, но временно бедная.
309. Наше село огромное: четыре вытрезвителя.
310. Наших спортсменов легко узнать по жёлтым трусам и голубой футболке, остальные лыжники одеты теплее.
311. Не имей мобильный, а имей рабочий.
312. Мужчина - не собака, на кости не бросается.
313. Вот почему на лошадей ставят, а на людей кладут?
314. Пропала черепаха, нашедшему просьба развернуть на 180°.
315. Я намерен жить вечно, пока всё идёт нормально.
316. Всё хорошее в этой жизни или не законно, или развратно, или ведёт к ожирению.
317. Безалкогольное пиво - это первый шаг к резиновой женщине.
318. Эх, не перепились ещё на Руси богатыри добры-молодцы.
319. "Запорожец" летает как птица - как гордая птица пингвин.
320. Входя в кабинет начальника, старайся носом не задеть порог.
321. Хорошая секретарша должна принимать факс на слух.
322. Дети - цветы жизни. Подождите это ещё цветочки.
323. В гостях хорошо, а в лифте неудобно.
324. Не спи на рельсах - простудишься.
325. Не имей сто рублей, не имей сто друзей, а имей одну наглую морду.
326. В жизни так мало радости, если не брать в расчёт чужие неприятности.
327. Путь к холодильнику женщины лежит через саму женщину.
328. Для одних жизнь начинается после сорока, для других после 100 грамм.
329. Не флиртуй с кошками и тогда к тебе ни одна собака не пристанет.
330. Неудачная операция - половина удачного вскрытия.
331. С помощью доброго слова, пистолета и денег можно добиться несколько больше чем с помощью только доброго слова.
332. Живём с мужем душа в душу - то он мне плюнет в душу, то я ему.
333. Последним смеётся тот, у кого остаются патроны.
334. Пессимист плачет в жилётку, оптимист - в декольте.
335. Само в руки плывёт только то, что не тонет.
336. Бесплатный сыр достаётся только второй мышке.
337. Любовь к тёще измеряется километрами.
338. Теневая экономика - это когда зарплаты хватает только на тени жене.
339. Лучше украсть и молчать, чем унижаться и просить.
340. Тот, кто храпит всегда засыпает первым.
341. Идея, идея, и де я нахожусь?
342. Полюби себя и у тебя не будет конкурентов.
343. На вкус и цвет билетов нет.
344. Девушки, помните: автобус нужно обходить сзади, "Мерседес" - спереди, а запорожец - стороной.
345. Не страдай ерундой.
346. Тише едешь - меньше русский.
347. В сутках - 24 часа, в ящике пива - 24 банки, совпадение.
348. Жизнь даётся человеку лишь один раз, и то случайно.
349. Если Вы упустили свой шанс - значит он был не свой.
350. Вся жизнь в полоску: то полоса неудач, то полоса препятствий.
351. Чем дальше в лес, тем злее партизаны.
352. Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок.
353. В жизни всякое бывает, но с годами всё реже.
354. Думаешь одно, говоришь другое, подразумеваешь третье, делаешь четвёртое - не удивляйся, когда получается пятое.
355. Лучше сидеть без копейки, чем сидеть за копейку.
356. Если руки растут не из того места - значит это ноги.
357. Этот гиморой не стоит свеч.
358. Тепло ли, тебе девица, тепло ли, тебе синяя?
359. Только у нас: стальные двери, ограда, решётки. Главное управление внутренних дел.
360. И создал Бог женщину. Скотинка получилась глупая, но забавная.
361. От семьи и от тюрьмы не зарекайся.
362. Баба с воза - ищи под телегой.
363. Говорят, что девушки любят ушами. Вот извращенки!
364. Руки есть - жены не надо.
365. Чем больше проблем, тем они выглядят мельче.
366. Не имей сто рублей, а имей двести!
367. Кариес - это шрам от конфет.
368. Виагра light - просто хочется целоваться.
369. Ещё не вечер, а уже как утром.
370. Чупа-чупс - это возбуждённый колобок.
371. "Что-то не так", - подумал колобок, доедая лису.
372. Жила-была девочка. Сама виновата.
373. Он сказал: "Поехали!". И запил водой.
374. Возьмите ваши шариковые ручки и шариковые ножки.
375. Пришла беда - вынимай паспорта.
376. Простите, а кем вы были до 17 августа.
377. Чем бы жена не тешилась, лишь бы не моей зарплатой.
378. Нет ни одного предмета, который не подошёл бы еврею для фамилии.
379. Мы не рабы, рабыни мы.
380. Пессимисты ждут конца света, оптимисты его готовят.
381. Большой живот не от пива, а для пива.
382. Сколько волка не корми, всё равно он больше медведя не нагадит.
383. За деньги друзей не купишь, зато можно найти врагов поприличнее.
384. Не ковыряй в носу - мозги поцарапаешь.
385. На мясокомбинате перерыв: козла забиваем.
386. Русские мужчины пьют шампанское только тогда, когда заканчивается водка.
387. Продам полдома за полцены, звонить после полудня, спросить полхозяина.
388. Перед злоупотреблением охладить.
389. Доверяю, но проверяюсь.
390. Пою и танцую на свадьбах, вау! Майкл Джексон!
391. Естественный отбор денег. Рекламная служба Русского Радио.
392. Если вы не страдаете паранойей, то это ещё не значит, что они за вами не летят.
393. Меня на тебя везёт.
394. Не всё долото, что блестит.
395. Рожа в масле, в жопе краник, кто ты мальчик? - Я механик.
396. Твоё дело не рожать - всунул-вынул и бежать.
397. Если в кране нет воды - значит выпили жиды, если в кране есть вода - значит жид насцал туда.
398. Лошадь, курящая в постели, рискует дважды.
399. Дети - цветы жизни, дарите женщинам цветочки.
400. Бесплатный сыр - только в мышеловке.
401. Если детским мылом моют детей, тогда что моют хозяйственным?
402. На халявой верёвке и висеть приятно.
403. В любом живом организме есть отверстие для клизмы.
404. Сапёр от лопатки недалеко падает.
405. Если Фортуна повернулась задом - это судьба.
406. Хочешь довести человека до склероза - дай ему в долг.
407. Беззубым остаётся только "око за око".
408. Временные перебои самые постоянные.
409. На три вещи можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как льётся вода и как шеф выдаёт зарплату.
410. Не всё то пиво что жёлтое и пенится.
411. Шампунь удлиняет кончики до самых волос.
412. Дети - это цветы жизни. Садите их головкой вниз.
413. Чем меньше женщину мы любим, тем больше платим мы другой.
414. Круглые дураки в люди не выходят - их выкатывают.
415. Второй брак - победа надежды над жизненным опытом.
416. Ешьте больше горохового супа - стране нужен газ.
417. Зло - это добро, пришедшее к власти.
418. Голова болеть не может - голова это кость.
419. Только в России забор делают из досок, а мебель из опилок.
420. Сделать женщину счастливой не трудно, трудно при этом самому остаться счастливым.
421. Если идти от противного, то можно прийти к очень противному.
422. Не все идеи рождаются в полушариях мозга, иногда их заменяют полушария ягодиц.
423. Не надо так рьяно будить мою совесть, вместо неё во мне может проснуться зверь.
424. Молоко вдвойне вкусней, если это водка!
425. Седина в бороду - челюсть в стакан.
426. Самое интересное всегда происходит за соседским забором.
427. Друзья бывают близкие, далёкие, и недалёкие.
428. Если идея не помещается в голове, значит не в ту голову попала.
429. От знаний ещё никто не умирал, но рисковать не хочется.
430. Быстро выпитый стакан не считается налитым.
431. Открытые трусики "Танга" - это вам не закрытые трусики "Семейные".
432. Ранам желают зажить до свадьбы, потому что после свадьбы шансов на это практически нет.
433. Не шутите с женщиной, шутки с ней глупы и неприличны.
434. Если вы хотите завтрак в постели - спите на кухне.
435. Жена друга всегда лучше, чем друг жены.
436. Плох тот генерал, который не мечтает стать памятником.
437. Чем смотреть правде в глаза, лучше дать неправде в ухо.
438. Когда оленя обременяют рога, он меняет рога. Когда рога обременяют мужчину, он меняет жену, а вместе с ней и рога.
439. Люк - естественный регулятор количества пешеходов и автомобилей.
440. Успех никогда не приходит один. С ним приходят две беды: завистники и соавторы.
441. Принца можно всю жизнь ждать, а мужик каждый день нужен.
442. Иллюзии, как и зубы, теряются с возрастом.
443. Жена - что оконная занавеска. Узор может быть и миленький, но мира уже не увидишь.
444. Для того чтобы коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить.
445. Пиво без водки - выброшенные против ветра деньги.
446. Английский я выучил ещё в школе. Наизусть.
447. Когда смотришь на ворота новых русских - чувствуешь себя бараном.
448. Если тебя не допускают к кормушке, - хрюкни.
449. Чтобы стать богатым, необходимо три вещи: ум, талант и много денег.
450. Рог изобилия - это когда жена изменяет с миллиардером.
451. У каждой нации есть свои негры. Иногда они даже белые.
452. Красное вино полезно для здоровья. А здоровье нужно, чтобы пить водочку.
453. Не улыбайтесь - с детства боюсь лошадей.
454. Во время пьянки мы чувствуем себя личностью. Наутро - организмом.
455. Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка.
456. Хорошо смеётся тот, кто смеётся в мегафон.
457. Не люби того, кого имеешь, а имей того, кого любишь.
458. Сахар и соль - белая смерть. Лес и водка - зелёные друзья.
459. Лучше переспать, чем недоесть.
460. Шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой.
461. Предприниматели всех стран www.armnet.ru - налогооблагайтесь.
462. Есть такое хорошее качество - не помнить зла и обид, которые делаешь другим людям.
463. На судьбу, дураков и женщин не обижаются.
464. Заставь дурака Богу молиться, а сам не плошай.
465. Если человек открывает рот и ничего не говорит - значит он ест.
466. Не относитесь слишком серьёзно к жизни - живыми вам всё равно из неё не выбраться.
467. Жизнь надо пропить так, чтобы не было мучительно больно за трезво прожитые годы.
468. Если ты умнее всех, то кто это поймёт?
469. Не знаешь - молчи! Знаешь - помалкивай.
470. Копаться в мусоре не стыдно, стыдно выглядеть при этом счастливым.
471. Говорят, что все люди идиоты. На самом деле все они дебилы.
472. Посмотри на камбалу и увидишь, как может обидеть Бог.
473. Солдат может вынести всё, если его вовремя не остановить.
474. Танцы - это перпендикулярное выражения горизонтального желания.
475. Жизнь - болезнь, передающаяся половым путём, и всегда заканчивающаяся летальным исходом.
476. Как не крути, а задница сзади.
477. Плоха та обезьяна, что не мечтает стать человеком.
478. Склероз не женщина - к другому не уйдёт.
479. У природы нет плохой погоды, если ящик водки запасен.
480. Чем меньше человек, тем больше его собака.
481. Никому не поставить нас на колени. Мы лежали и будем лежать.
482. Красота, конечно, спасёт мир, но где взять столько красоты.
483. Семья из пяти студентов снимет комнату. Или койку. Или угол в койке.
484. Работа - это святое, не трогай её.
485. Если работа - это здоровье, то пусть работают больные.
486. Душа хочет шампанского и ананасов, а организм требует водки и огурца.
487. В школьном образовании есть только один недостаток - дети.
488. Третье тысячелетие наступило. Увы, на те же грабли.
489. Длина ног прямо пропорциональна длине рог.
490. Пессимист - это тот, кто носит подтяжки и ремень одновременно.
491. Русский человек не может рассуждать здраво и трезво… одновременно.
492. Оставить девушку, уходя в армию, это всё равно, что оставить на улице бутылку водки и вернуться за ней через два года.
493. Только русский человек, рассматривая красивую картину, может материться от восхищения.
494. Умом Россию не понять - а другими местами очень больно.
495. Мужчина может поклясться в чём угодно, положа руку на сердце женщины.
496. В наше время многие ездят отдыхать в экзотические страны, откуда привозят разные сувениры, с которыми потом идут к врачам-сувенерологам.
497. Секс-символ - это человек, который может заняться сексом, но… чисто символически.
498. Искусство вождения требует жертв.
499. Зануда - это человек, который на вопрос "Как дела?" начинает рассказывать.
500. В конце концов, российский валютный коридор закончился рублёвым сортиром.
501. Одна голова хорошо, две - лучше, а три - уже повод выпить.
502. Больше всего в женщине я ценю 3 достоинства: лицо и грудь.
503. Если вас ударили по правой щеке, подставьте левую - челюсть встанет на место.
504. Схватиться руками за голову ещё не значит взяться за ум.
505. Смерть - это состояние жизни, в котором нельзя отвечать на электронную почту.
506. Продаётся навоз по ценам производителя.
507. Меняю ковёр 2 на 3 на кусок сала такого же размера.
508. Точу ножи, ножницы, зубы.
509. на постоянную работу требуется опытный бухгалтер (можно женщина), а также опытная женщина (можно бухгалтер).
510. Обидно не то, что жена уходит, а то, что она уходит обратно к тёще.
511. В России есть две беды, на одной из них я женился.
512. Холостяк - это мужчина, которому удалось не найти жену.
513. Чтобы произвести впечатление на окружающих, дети стремятся выглядеть старше, мужчины - умнее, женщины - моложе и глупее.
514. Мужчина не хуже муравья может переносить тяжести в 20 раз больше собственного веса. Но за большее количество раз и при этом страшно матюкаясь.
515. Ищу спутника жизни. Сама отличаюсь тяжёлым характером, но лёгким поведением.
516. Живём мы тут хорошо, так нам дуракам и надо.
517. Вечер был безразвратно потерян.
518. Мужчины просто делают вид, что нас не понимают, просто это им дешевле обходится.
519. В темноте, да не в обиде.
520. Заповедь холостяка - не трогай пыль, и она тебя не тронет.
521. С возрастом понимаешь, что годы не только берут своё, но и пытаются отобрать наше.
522. Если у тебя нет женщины, значит у кого-то их две.
523. Поставьте свечку на место. Это вам не игрушка, это - лекарство.
524. Выпивка без торжественной части теряет своё воспитательное значение.
525. Идеальный мужчина - это кто-то, кого знала твоя жена, пока не вышла за тебя замуж.
526. Есть два способа управлять женщиной, но их никто не знает.
527. Джентльмен всегда проводит даму, если боится идти один.
528. Бутылка водки уменьшает рабочий день ровно на восемь часов.
529. Любовь добра - полюбишь и бобра.
530. Средний возраст - это когда тебе всё равно, куда идёт жена, лишь бы не тащиться вместе с ней.
531. В России дорог нет, есть только направления.
532. Родственники - это группа лиц, собирающихся периодически пересчитаться и вкусно покушать по случаю изменения их количества.
533. Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
534. Галина Бланка - пища панка.
535. Нас на бикини не проведёшь.
536. Всё идёт хорошо - только мимо.
537. Если вам совсем невыносимо стало жить от вашего соседа, соберите всю волю в кулак и врежьте ему в ухо.
538. С определённого возраста самое приятное в сексе - чувство выполненного долга.
539. "Права женщин" - это обязанности мужчин.
540. Мужчины готовы на всё, а женщины - на всё остальное.
541. Реклама кончилась, добавьте громкости.
542. Какая спинка, какие ножки, да… я беру этот стульчик.
543. Девочка, девочка, обернись назад и увидишь свой собственный зад.
544. Я люблю её по-своему, и она меня, по-моему.
545. Постель без женщины - это не постель, а койка.
546. Курить вредно - на водку денег не хватит.
547. Раскаяться никогда не поздно, а согрешить можно и не успеть.
548. Если от тебя ушла жена - запомни, как ты этого достиг.
549. В любовном треугольнике, один угол всегда тупой.
550. Рождённый ползать, везде пролезет.
551. Отжимание от своего пола - богатая фантазия с огромным желанием.
552. Сколько Сусанина ни корми - всё равно в болоте утонешь.
553. Дружбу сексом не испортишь.
554. Самое обидное - когда забываешь выпить свои таблетки от склероза.
555. Пропала собака. Интим не предлагать.
556. Все жёны делятся на три категории: красивые, верные, красивые и верные, но надувные.
557. Что за женщина, коль не может прокормить мужика до пенсии.
558. Дети - наша радость, мужчины - слабость. Один раз расслабишься, потом всю жизнь радуешься.
559. Был бы повод, а штаны снять успеешь.
560. Баба с воза далеко не падает.
561. Правда - изобретение маньяков: и уши режет, и глаза колет.
562. Лучше меньше, чем импотент.
563. Первоапрельская шутка иногда заканчивается новогодним подарком.
564. Верность жены - это одно из достоинств её мужа, а верность мужа - это лишь стечение обстоятельства.
565. Настоящий патриот свою страну бесплатно не пропьёт.
566. Она была как Робин Гуд: у богатых брала, а бедным давала.
567. Даже в самом лучшем носке есть хотя бы одна дырка.
568. Летел как сокол, падал как скотина.
569. Если молчание - золото, то самые жадные люди - сплетники.
570. Роя яму другому, не забудь взять с собой лестницу.
571. Когда женщине нечего сказать, это не значит, что она будет молчать.
572. Храни тебя Господь в сухом прохладном месте.
573. Всех денег не заработаешь - часть придётся украсть.
574. Вскрытие показало, что больной спал.
575. Чем глубже прячешь голову в песок, тем беззащитнее твой зад.
576. Мозг - это орган с помощью которого человек воображает, что он думает.
577. С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу.
578. Если у начальника довольное лицо, значит, вы сделали что-то не так.
579. Ошибки молодости искупаются только маразмом старости.
580. Не губите деревья, на них жили наши предки.
581. Отмороженных больше, чем ошпаренных. Особенности национального климата.
582. Хоть рта не раскрывай. Хорошо скажешь - сглазил; плохо - накаркал.
583. Кино не будет казаться старым, если дама с тобой каждый раз будет новая.
584. Если мысли приходят не в голову, их надо сразу отсекать.
585. Если у тебя на компьютере постоянно живут вирусы, то ещё не известно, кому в первую очередь надо лечиться.
586. Детям до 16 лет смотреть и слушать, как заводят "Запорожец" запрещается.
587. Простите, у вас ещё работает тот официант, которому я заказал отбивную?
588. Жила-была девочка. Звали её Красная Шапочка. Вообще-то шапочка у неё была серая, из волка. Только носила она её мясом наружу!
589. Совесть - не орган, болеть не может.
590. Послать бы наше правительство навстречу пожеланиям трудящихся.
591. Если ваша жена хочет научиться водить автомобиль, самое главное - не стоять у неё на пути.
592. Истина это не то, что знают все, а то, что они не узнают.
593. Точный прогноз на завтра вы узнаете послезавтра.
594. Пьющие пиво должны помнить о вытекающих последствиях.
595. Даже чувство собственного достоинства у него чужое.
596. Ветер в голове всегда переменный.
597. Некоторые женщины такие стеснительные, что стесняются отказать мужчинам.
598. Хорошо смеётся тот, кто смеётся как лошадь.
599. В Беларуси разработана новая система голосования по Интернету. Те, кто голосует за Лукашенко, идут на сайт president.za. Те, кто против - на сайт kgb.by. Там вам быстро объясняют, как попасть на сайт president.za.
600. Если дяденька-крепыш губы напомадил, берегись его малыш - это страшный дядя.
601. Был бы повод, а баба найдётся.
602. Дипломатия - это умение так послать человека подальше, чтобы тот воспринял это как приглашение в заграничный круиз.
603. С кем поведёшься, от того и заболеешь.
604. Чтобы сделать человеку хорошо, надо сначала сделать ему плохо, а потом всё вернуть на своё место.
605. Вчера настоял на своём, настойка получилась горькой и невкусной.
606. Не падай духом и телом… где попало.
607. Половина нашей молодёжи озабочена… другой половиной.
608. У меня нет мании величия. Великие люди этим не страдают.
609. Свечи с ментолом - свежесть не только дыхания.
610. Золотое правило - у кого золото, тот и устанавливает правила.
611. Моющиеся обои, безусловно, отличная штука, но как же трудно было отодрать их, чтобы запихнуть в стиральную машину.
612. Лиса вышла замуж за крокодила. Родились поросята. Вывод: все мужчины - свиньи.
613. Я уже 20 лет работаю в порнофильмах и до сих под не могу понять - зачем в порнофильмах режиссёр?
614. "Крыша" есть ума не надо.
615. В гаремах нет плохих танцоров.
616. В чистом поле мчится поезд, в поле мчится, чисто, поезд.
617. Дрессировщик выпил, тигры закусили.
618. Длинные ноги - не роскошь, а средство передвижения.
619. Доктор вшил мне два пальца в рот и с тех пор я пью и не пьянею.
620. С огромным воодушевлением встретили москвичи известие о переходе на зимнее время: ведь в воскресение можно будет пьянствовать целых 25 часов.
621. Кто первый украл, тот и автор.
622. Горох, как много в этом звуке!
623. Кто-то в историю входит, а я почему-то влипаю.
624. Меняю дорогого друга на более дешёвого с доплатой.
625. Обеденный этикет, вероятно, придумали люди, не знавшие чувства голода.
626. Ничто так не поддерживает талию, как мужские руки.
627. Моисей водил евреев по пустыне 40 лет, но в книгу рекордов Гиннеса так и не попал.
628. Всё реже удаётся встретить женщину, протягивающую тебе руку ладонью вниз.
629. Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них всё хорошо.
630. Вы такой умный, вам череп не давит.
631. Новая игра: "Кто хочет спать с миллионером".
632. В каждом из нас спит гений и с каждым днём всё крепче.
633. Милые женщины! Врага надо знать в лицо, но для этого совсем не обязательно вписывать его имя в паспорт.
634. Картина Репина: "Приплыли": всю ночь гребли, а лодку отвязать забыли.
635. Деревья повреждают автомобили только при самообороне.
636. Бог знает всё, но соседи больше.
637. В российском футболе только две беды: это поля и футболисты.
638. Хор мальчиков отметил свой 40-летний юбилей.
639. Кто не рискует, тот не лежит в гипсе.
640. Алкоголь и секс вредны для здоровья, особенно если их не хватает.
641. "Настоящий коммунист" верит в будущее всего человечества, обеспечив своё настоящее.
642. "Настоящий демократ" никогда не побоится плюнуть в рожу носителю власти, тоесть народу.
643. "Настоящий патриот" не ищет выгоды от продажи Родины.
644. Богат и красноречив русский язык. Но уже и его не стало хватать.
645. Честь, в отличие от ума, можно продать лишь однажды.
646. Женщина чтобы не быть незаменимой, должна всё время меняться.
647. Народ всегда прав. Только прав у него нет.
648. Мужья, как правило, хороши в постели, когда они изменяют жёнам.
649. Сегодня в 18:15 произошло изнасилование. Сотрудниками милиции на месте было обнаружено орудие преступления.
650. Сегодня в квартиру 12 дома №6 ворвались двое и, угрожая предметом похожим на пистолет, вынесли предмет, похожий на телевизор.
651. Детей интересует вопрос: откуда всё берётся, взрослых - куда всё девается.
652. Пешеход был скорее прав, чем жив.
653. Убил автора - спас читателей.
654. Шампанское - это пена для укладки в постель.
655. Будь как дома, но в холодильник не лазь.
656. Надпись на двери на улицу из магазина "К себе" подходит только Бомжам.
657. Не пытайтесь понять женщину, а то, не дай бог, поймёте.
658. Форд придумал конвейер - в ответ китайцы отказались от презервативов.
659. Он решил не отрываться от коллектива и оторвался с коллективом.
660. Женщин нужно носить на руках - на шею они сядут сами.
661. Время - лучший доктор, но плохой косметолог.
662. Переговоры с глазу под глаз.
663. Бабло всегда побеждает зло.
664. Хорошо там, где нас нет, но мы повсюду.
665. Девушка, у вас такие большие глаза, что можно в них утонуть, а на носу повеситься.
666. Кто рано встаёт, тот далеко от работы живёт.
667. Минералка с утра - не роскошь, а средство передвижения.
668. Земляника размножается усами, а людям до этого ещё далеко.
669. Изобретение для любителей тишины и покоя - безтелефонный шнур.
670. Хороша Маша, да жена Наташа.
671. Противно не то, что плохо живёшь, а то, что другие живут лучше.
672. У бизнесмена сгорела хата… вроде кроме страхового агента никому дела нет… а приятно.
673. Хорошо смеётся тот, у кого пасть шире.
674. Слишком богатых людей милиция либо охраняет, либо разыскивает.
675. Кто хочет - тот добьётся, кто ищет - тот нарвётся.
676. "Все люди на одно лицо", - с грустью подумала табуретка.
677. Однажды Карлсон застрял в форточке. Так был изобретён вентилятор.
678. Сниму квартиру, порядок в районе гарантирую.
679. Гениями не рождаются, гениями кажутся.
680. Женщина забирает у мужчины всё - даже фамилию.
681. Сыр Хохланд, только что из Хохляндии.
682. Музыку выдумали евреи, чтобы не работать.
683. Если ты ушёл в запой, позови меня с собой.
684. Раньше сядем - раньше выйдем.
685. Если человек не обижается на вашу шутку, значит, у него есть чувство юмора, а если обижается, значит, он понял её смысл.
686. Честный политик - это тот, который раз продавшись, не перепродаётся.
687. Говорят, что капля никотина убивает лошадь. Сколько же во мне лошадиных сил?
688. "Никто не забыт, ничто не забыто" - лозунг налоговиков.
689. Чтобы муж был верным жена должна быть вдовой.
690. Я в молодости поднимал штангу 300 кг! Поднимал, поднимал, но так и не поднял.
691. У некоторых такие лица, что им нужно звонить в колокол в соборе Парижской богоматери.
692. Человеку свойственно ошибаться, и он пользуется этим свойством часто и с удовольствием.
693. Больше пить - много, а меньше - бессмысленно.
694. Если тебя спросят, скажи, что не умеешь говорить.
695. Объявление: Продаётся баян. Недорого. Поп.
696. Отец ругает сына: "Да я в твои годы, нахлебник, по ночам вагоны разгружал. Пока не поймали…".
697. Власть - такая вещь, которая часто переходит из рук в руки. А если вещь прошла по рукам…
698. Уверен на 100%: ни в чём нельзя быть уверенным.
699. Только из настоящих друзей получаются новые враги.
700. По щучьему велению, по поему прошению, ну-ка щука, скажи мне, что ты сделала с золотой рыбкой.
701. Об умерших говори только хорошее, возможно ты с ними скоро встретишься.
702. Каждому своё? И где же взять столько своего, чтобы - каждому?
703. Живу не по средствам - нет их у меня.
704. Если у тебя за спиной выросли крылья - не каркай.
705. Шампунь "Склерозовый". Забудь про перхоть.
706. Она была его второй вдовой.
707. Вниманию желающих избавиться от лишнего веса! Похудение на 100%.
708. Для женщин старость наступает тогда, когда телевизор становится ей интереснее зеркала.
709. Когда родилась демократия? Когда Бог подвёл Адама к Еве и сказал: "А теперь выбирай себе жену".
710. Однажды прапорщик заболел, и врач велел ему три раза в день закапывать капли. Он до сих пор закапывает их у себя в огороде.
711. Если вас ударили по левой щеке, подставьте правую - челюсть встанет на место.
712. Когда мы нарушаем закон, нас штрафуют, когда мы поступаем правильно, с нас берут налоги.
713. Кощей Бессмертный очень боялся сальмонеллёза. Он так и говорил: "Смерть моя в яйце".
714. Любишь на "Запорожце" кататься, люби и "Мерседесы" чинить.
715. В жизни мужчин бывают периоды, когда они абсолютно равнодушны к женщинам. Это 1-й, 2-й, 3-й периоды хоккея.
716. Учёным удалось создать Вечный Двигатель. От обычного он отличается отсутствием кнопки "Выкл.".
717. Самый верный способ заставить жену слушать вас внимательно - разговаривать во сне.
718. Почаще не говори ничего.
719. Слава Богу, что мы ещё не платим налогов с наших долгов.
720. Если мы окружены крысами, значит, корабль не идёт ко дну.
721. Труднее всего - конец месяца, особенно последние 30 дней.
722. В кустах нашли скелет. Это был скелет чемпиона мира по пряткам.
723. Здоровые люди - это больные, которые ещё не знают об этом.
724. Лучше горчица после обеда, чем вместо.
725. Д.И. Менделеев открыл 40-градусную водку. Потом он открыл 20-градусный портвейн. И только утром он открыл, что смешивать их нельзя.
726. Дорогая, можно я буду называть тебя Досей, а то свиньёй как-то грубо.
727. Картина Репина: "Кощей Бессмертный слушает кукушку".
728. Если после вчерашней пьянки вы проснулись абсолютно выспавшимся, совершенно трезвым и вам не хочется опохмелиться, значит, пьянка была позавчера.
729. Вот так всегда, только начнёшь работать, обязательно кто-нибудь разбудит.
730. У меня можно украсть всё, кроме того, что я пропил.
731. Вы имеете право молчать, когда право имеет вас.
732. Доехала хорошо, целую, крыша.
733. Без секса жить можно, родиться нельзя.
734. Если хочешь, чтобы другой всё-таки попал в яму - вырой две ямы.
735. Про входы можешь ты не знать, но знать где выход ты обязан.
736. Чтобы голова была всегда свежая - держите её в холодильнике.
737. Не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай.
738. Мужчина считается трезвым, если он в состоянии лежать на горизонтальном полу и ни за что не держаться.
739. Если на вас упало яблоко - то удирайте как можно скорее. Яблоня от яблока не далеко падает.
740. Лодка самым наглым образом приставала к берегу….
741. Не стоит относиться к жизни слишком серьёзно, всё равно живым из неё никогда не выйти.
742. Это во Франции лягушек едят www.armnet.ru, а в России на них женятся.
743. Экономь воду - принимай душ с девушкой.
744. Лучший способ найти потерянную вещь - купить другую такую же.
745. Волосы не ноги - отрастут.
746. Требования террористов о выкупе выполнены. Террористы выкупаны.
747. Если мужчина назвал даму дорогой - значит, ему нужна подешевле.
748. Любовь нечаянно нагрянет.…Но выпьешь водки и пройдёт.
749. Уходя, тушите свет, а то его потушит Чубайс.
750. Адрес Чубайса в Интернете - chubais@sveta.net.
751. Танки - не роскошь, а средство для установления социалистической демократии.
752. Если вас отовсюду гонят в три шеи, значит, вы - змей Горыныч!
753. Предлагаем заменить слово праздник на слово повод.
754. Я свою меру знаю - упал, значит, хватит.
755. Даже в тихих омутах уже ничего не водится.
756. Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты.
757. Если я сказал: "Не брал!", значит, не отдам.
758. Летать самолётом было бы совершенно безопасно, если бы не было земли.
759. Ничто не улучшает вкусы домашних блюд, как изучение цен в ресторане.
760. "Памперсы" - так мы победили сырость. "Титаник" - так сырость победила нас.
761. Как кошку за хвост не крути, всё равно головой вперёд полетит.
762. Китайский алфавит насчитывает более 5000 иероглифов. Не дай Бог вам попасть на китайское "Поле Чудес".
763. Некоторые люди имеют правильные формы только в кривом зеркале.
764. Эх, тяжело в лечении, легко в гробу.
765. Ко всему хорошему всегда приходит конец.
766. Водка, водка, огурец. Вот и спился человек.
767. А я дзюдо любил и до.
768. Солидная, уважающая себя фирма возьмёт в аренду дырокол.
769. Жил-был гадкий утёнок. И выросла гадкая утка.
770. Новые батарейки "Лазаренко", никто не садится так долго.
771. К нам из Сибири каждое лето приезжает тёща. Международного масштаба в этих событиях, конечно, нет, но элементы терроризма явно присутствуют.
772. Храни тебя Господь в сухом прохладном месте.
773. Спасибо в постель не положишь.
774. Даже если ноги от ушей - всё равно растут они из….
775. Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
776. Старые ботинки могут ещё долго прослужить, если не покупать новые.
777. Все люди произошли от обезьян, но не все от человекообразных.
778. Задумайтесь: какого цвета пудра у негритянок?
779. Давайте определимся сразу: пьём весело или с женщинами.
780. Я был женат два раза. Оба раза неудачно. Первая жена от меня ушла, а вторая - нет.
781. Есть вещи, которые дороже денег. Но без денег их нельзя получить.
782. Чем бы дитя ни тешилось, абы руки поверх одеяла.
783. Если у рояля все клавиши чёрные - поднимите крышку.
784. Мужчина в своей жизни должен построить жену, вырастить большой живот и посадить печень.
785. Народная марсианская пословица: незваный гость хуже Гагарина.
786. Любовь - это два дурака с повышенной температурой.
787. Моя совесть чиста - видите, ни разу не использовался.
788. Всё не так просто, как кажется на первый взгляд, но и не так легко, как кажется на второй.
789. Интересно девки пляшут, если снизу посмотреть.
790. "Вот я и стал пирожком с мясом", - подумал Колобок, обгладывая лисьи кости.
791. Окно с успехом заменит зеркало, если его долго не мыть.
792. Кровать следует устанавливать головой на север, а ногами - на восток и запад. Так вы научитесь спать на шпагате.
793. Проблему грязной посуды решить легко. Ешьте прямо из кастрюли.
794. Проблему грязных ложек и вилок решить легко. Ешьте руками.
795. Проблема грязных рук решается легко. Обедайте в ресторане.
796. Дурак - это такой человек, который не умеет прикидываться умным.
797. Одни продают душу, другие - Родину, третьи - пирожки с тухлым мясом. Но главное, чтобы все они вовремя платили налоги.
798. Добро всегда побеждает зло. Значит, кто победил, тот и добрый.
799. Под покровом ночи даже благородные поступки выглядят сексуально.
800. Жена - это твоя вторая половина, которая постоянно норовит стать первой.
801. Потрясающая женщина - это женщина, которая может потрясти не кого угодно, а кому угодно… всеми частями тела.
802. Наш народ настолько любит халяву, что готов платить за неё последние деньги.
803. Если муж не идёт к жене, то жена идёт к Магомеду.
804. Едет Кучма на "запорожце".
805. Твоё - это то, что ты успел схватить и смог удержать.
806. То, что не прибито гвоздями - моё! А то, что прибито, но можно оторвать - тоже моё.
807. Переходя улицу на зелёный свет, верьте в торжество справедливости.
808. Будь верной мне, а я пока налево.
809. Лучше всего вести народные массы развалившись в шикарной иномарке.
810. Экзамен для нас всегда праздник. В любом случае можно выпить.
811. Самая опасная еда - свадебный торт.
812. Для России важен размах, а не результат.
813. Когда всё в твоих руках, главное - не надорваться.
814. Каждый раз, выходя из парикмахерской, меня мучает один и тот же вопрос - а зачем меня спрашивали, как я хочу постричься.
815. Доброта, искренность, трудолюбие особенно ценится в людях, потому что этого в них меньше всего.
816. Лёгкий ужин, переходящий в тяжёлое похмелье.
817. Взрослый - тот, кто преуменьшает, а не преувеличивает количество выпитого накануне.
818. Чем меньше женщину мы ценим - дешевле дарим ей духи.
819. Сапёр ошибается дважды: первый раз - когда выбирает профессию.
820. В медицине главное не заболеть.
821. Денег нету, а слово-то такое есть.
822. Из лабиринта всегда есть выход… к Минотавру.
823. Не стой на месте, иди, ищи новые тупики.
824. Глупо ломиться в открытую дверь, когда рядом полно закрытых.
825. Параллельные прямые не пересекаются. Доказано троллейбусным парком.
826. Земля вертится. Доказано Воронежским ликёроводочным заводом.
827. Минздрав предупреждает: "Курение опасно для вашего здоровья". А чтение мелких надписей не опасно для моего зрения?
828. Украинские альпинисты на день позже поднялись на Эверест, чем российские. Это позволило им установить на вершине украинский флаг и снять российский.
829. Филипп Киркоров - Робин Гуд российской эстрады. Он отбирает песни у богатых и поёт их бедным.
830. Настоящая женщина должна спилить дерево, разрушить дом и вырастить дочь.
831. Шрамы украшают мужчин и укрощают женщин.
832. Брак, как и жизнь - это постоянная борьба: сначала за объединение, потом за равноправие, а затем и за независимость.
833. Пуля - дура, а граната вообще идиотка.
834. Женщина за рулём - что звезда в небе: ты её видишь, а она тебя нет.
835. Верблюд - это лошадь с большим жизненным опытом.
836. Опасно, когда свет в конце тоннеля стремительно приближается.
837. Плевать против ветра лучше всего из-за чужой спины.
838. Из брачного объявления: Симпатичная женщина без вредных привычек, не курит, не гуляет, не работает.
839. Одинокий мужчина встретит одинокую женщину с целью создания одинокого ребёнка.
840. Голубоглазая блондинка 20/174/60, познакомится с австралийцем для интимных встреч на его территории.
841. Уважаемые посетители! Не бросайте окурки в наши писсуары, мы же не писаем в ваши пепельницы!
842. "Молодой человек ищет женщину, друга, собеседника и любовницу в одном лице. Если придут все четверо - буду только рад".
843. После 11 сентября: американцы - вывешивают американские флаги; арабы - сжигают американские флаги; евреи - шьют и продают американские флаги.
844. Хороший муж - это смесь вибратора и банкомата.
845. Товарищи! Нас дурачат! Кубики "Магги" на самом деле параллелепипеды.
846. Ночь в секс-шопе: спят усталые игрушки, книжки спят.
847. Сдадим в аренду одежду б/у и подержанный "Запорожец" для поездки в налоговою инспекцию. Дорого.
848. В гостях хорошо, да никто не приглашает.
849. В России все приметы к счастью, только одни к твоему, а другие к чужому.
850. Редкая Снегурочка долетит до середины костра.
851. Иногда только промахнувшись, понимаешь, как ты попал.
852. Завтрак съешь сам, обед подели с товарищем, а бублик отдай врагу.
853. Потомственная лень - это когда лень делать потомство.
854. Самые лучшие соседи - это те, которые шумят в одно время с вами.
855. Хорошо смеётся тот, кто быстро бегает.
856. Судя по "Кама сутре" - безвыходных положений не бывает.
857. Клубный отдых - ваши клубни будут довольны.
858. Алкогольное отравление лучше безалкогольного.
859. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не забеременело.
860. После международного женского дня наступает международная женская ночь.
861. Хочешь почувствовать себя звездой - сядь на ёлку.
862. Футбол появился в Англии в конце XIX века, и умер в Корее в начале XXI века.
863. Девушка, от вас так приятно пахнет, что вы пили сегодня?
864. К визиту президента, в больницу завезли здоровых больных.
865. Милиция призвана что бы следить за порядком, беспорядки их не интересуют.
866. Правая рука - это та, у которой большой палец слева.
867. Деньги - зло, для более подробной информации пришлите 10$.
868. Девушки 90/60/90, не ищите приключений на свои вторые 90.
869. В нашем доме престарелых процветает дедовщина.
870. Настоящий джентльмен всегда пропустит даму вперёд - ну что бы посмотреть, как она выглядит сзади.
871. Если вас съели - у вас есть только два выхода.
872. Вскрытие показало: причиной смерти послужило… вскрытие.
873. Лучше фортуна задом, чем Фемида передом.
874. А плохих детей приносят дятлы.
875. То, что недоделали наши отцы - это мы и есть.
876. Лысина - это дополнительное место для поцелуев.
877. Девчонки, хотите большой и чистой любви? Наливайте!
878. Если в семье только одна жена - она вырастает эгоисткой.
879. Сигарета успокаивает лет на пять раньше.
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Мощно, но меня терзают смутные сомнения, что это не он сочинил.ОтветитьУдалить
Первым делом мы испортим самолёты...ОтветитьУдалить